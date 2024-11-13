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أخبار مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء،  يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.


وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 


ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع. 
 

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