نوران أبو طالب تطرح أحدث أغنياتها "كان ليك معايا" (فيديو)

طرحت المطربة نوران أبو طالب، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "كان ليك معايا".

أغنية كان ليك معايا

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج أكرم حمدان، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، ودارت فكرة التصوير فى إطار رومانسى بسيط.

نوران أبو طالب

يذكر أن نوران شاركت بالغناء بـ "ميدلى" من أغاني الأفلام، فى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مع النجم محمد الشرنوبى وهنا يسري، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وأكدت نوران أنها تحمست كثيرًا لفكرة تقديم الـ "ميدلي" وأشارت أنها تتطلع لدخول مجال التمثيل وتقديم أعمال موسيقية في السينما.