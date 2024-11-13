زعمت اختلاط أنساب الأطفال في كفر الشيخ، العقوبة المتوقعة للطبيبة المزيفة

في وقائع أثارت ضجة واسعة، وجدت الأجهزة الأمنية نفسها أمام موجة من الفيديوهات المثيرة للجدل التي تهدد السلم الاجتماعي وتثير البلبلة في المجتمع، البداية كانت مع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار، التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن قصص مرضاها؛ حيث تناولت حالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات لجأن إليها للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة بحقها.



لم تمضِ سوى ساعات على واقعة طبيبة كفر الدوار حتى ظهرت سيدة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي أنها طبيبة تحاليل من محافظة الشرقية.

بدأت السيدة تروّج لخدمات وهمية، مدعيةً إجراء اختبارات إثبات النسب (DNA) لعدد كبير من المواطنين المصريين، زاعمةً أن أغلب النتائج تؤكد أن الأطفال ليسوا من آبائهم.

وتظهر السيدة في الفيديو محذرة من «تزايد مرعب» لهذه الحالات، وداعية الأسر المصرية إلى توعية أبنائهم «والالتزام بالتربية الدينية»، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تهدد استقرار المجتمع.

ومع تزايد تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا لتحديد هوية السيدة، وتمكنت بالفعل من القبض عليها.

وكشفت التحريات أن السيدة التي قدمت نفسها كطبيبة ليست سوى حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأنها تدير معمل تحاليل غير مرخص وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات زائفة والنصب على المواطنين.

وعند مواجهتها، اعترفت السيدة بأن هدفها كان جذب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت التحريات أن الجهات المعنية كانت قد اتخذت إجراءات سابقة ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومع ذلك استمرت في نشاطها مستغلة ما أثاره حديثها من قلق بين المواطنين.

وبعد ضبطها، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث تواجه السيدة اتهامات متعددة، من بينها الاحتيال ونشر أخبار كاذبة بغرض تضليل المواطنين وإثارة القلق العام.

عقوبة انتحال الصفة فى قانون العقوبات المصري

وجاءت المادة 155 من قانون العقوبات، لتنص على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.



ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأقرت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.



وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.



ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.



قانون مزاولة مهنة الطب

ووفقًا لقانون مزاولة مهنة الطب، شددت المادة 11 من القانون على عدد من العقوبات حال ارتكاب المخالفات.

ويعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

أما قانون مزاولة مهنة الطب، ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ووضعت المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب عددًا من الشروط والضوابط لقيد الأطباء فى سجل وزارة الصحة وفقا لهذا القانون، ويقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

شروط مزاولة مهنة الطب

وحدد قانون مزاولة مهنة الطب، عدة شروط لمزاولة المهنة منها أن يتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.