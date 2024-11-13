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حوادث

حبس 6 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة محاسب بأكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس 6 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولوا على مبالغ مالية من محاسب بمنطقة أكتوبر.

وخلال التحقيقات، قال المجني عليه أنه تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتفق معه على تغيير عملة أجنبية إلى عملة محلية بسعر أعلى من البنك، وحدد مكان اللقاء بجوار محطة وقود في دائرة القسم.

وأضاف المحاسب أنه فور وصوله بسيارته، فوجئ بسيارة ميكروباص تقل 6 أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة، وقاموا بتفتيش سيارته واستولوا على مبلغ 1300 يورو، و700 دولار أمريكي، و25 ألف دينار جزائري، إضافة إلى هاتفه المحمول وجواز سفره، ثم فروا هاربين.

 

بلاغ من المحاسب

البداية كانت بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد بحضور وليد ر.، 30 سنة، محاسب، إلى ديوان القسم لتحرير محضر.

 

تشكيل فريق بحث وضبط المتهمين


على الفور، شكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال البحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين، وهم: ماجد ج.، 28 سنة، مهندس؛ جمال ح.، 41 سنة، حلاق؛ محمود ح.، 32 سنة، سائق ميكروباص؛ صدام ح.، 36 سنة، عاطل؛ سميح ش.، 35 سنة، سمكري؛ وطارق ح.، 29 سنة، مدير شركة للتجارة.

وألقي القبض على المتهمين، وأرشدوا عن السيارة الميكروباص والمبالغ المالية المسروقة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، موضحين أنهم كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا ينتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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