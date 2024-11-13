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سياسة

طلب مناقشة بالشيوخ بشأن قرار عودة استخدام التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

تحرك برلماني بشأن
تحرك برلماني بشأن تابلت الثانوية العامة

وجهت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة إلى الحكومة ممثلة في وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الوزاري الخاص بتوزيع التابلت المدرسي على طلاب مرحلة الثانوية العامة "طلاب المدارس الحكومية والتجريبي".

أسباب عودة نظام التابلت

وتساءلت النائبة: ما هي أسباب العودة للعمل بنظام التابلت؟، مشيرة إلى أن هذه التجربة أظهرت الكثير من المشكلات خلال تطبيقها فى السنوات الماضية، وكذلك المواد التى سيتم دراستها عن طريق التابلت المدرسي.

مواصفات جهاز التابلت 

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من الضروري الاستماع إلى كلٍّ من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مواصفات جهاز التابلت.

اقتراح بإتاحة شراء التابلت بالتقسيط 

ووجهت النائبة سؤالا: لماذا لا يقوم الطلبة بشرائه بالتقسيط على 3 سنوات مثلا بدون فوائد، ويصبح ملكًا لهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الاقتراح سيساعد الطلاب وأولياء الأمور في الخروج من  الإجراءات الروتينية ومشكلات تعطل الجهاز أو ضياعه.

كفاءة شبكات الإنترنت لتحقيق كفاءة التابلت

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى كل المدارس الحكومية والتجريبية في محافظات الجمهورية لتفادي المشكلات التي حدثت من قبل.

قرار وزارة التربية والتعليم بتسليم التابلت

يشار إلى أن القرار الوزاري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ألزم طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت بتسليمه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع التأكد من صلاحيته.

وحذر القرار الوزاري من حالات فقدان التابلت المدرسي أو تلفه، ويلتزم الطالب فى مثل هذه الحالات بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

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