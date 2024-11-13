ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في النزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص كيان تعليمى " دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.