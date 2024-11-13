وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فخره واعتزازه بمحافظة أسوان التى أنجبت جيلًا من العظماء في مجال الأدب والثقافة وغيرها من المجالات.

في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لانتظام وانضباط العملية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان، صباح اليوم، بجولة تفقدية في عدد من مدارس النوبة، حيث تأتي هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تأكيدًا على حرص الوزارة على تطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتي تستهدف بالارتقاء بالمنظومة.

وزير التربية والتعليم داخل مدارس النوبة

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما، بزيارة مدرسة "أبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم (١٩١) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول المدرسة، وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

محمد عبد اللطيف ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من مدارس النوبة لمتابعة انضباط العملية التعليمية

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "أبريم الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية والتى تضم عدد (١٨٣) طالبا وطالبة، حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الاول والرابع والخامس الإبتدائى.

وحرص الوزير على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة، حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة "مُصمُص الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم (١٧١) طالبا وطالبة، حيث اطمأن الوزير على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما تابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.

ثم توجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم (٣٧٣) طالبا وطالبة.

وخلال جولتهما بالمدرسة، أشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية"، كما أكد الوزير على أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان، حيث تفقدا عددا من الفصول، واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس.

وفى ختام زيارته لمحافظة أسوان، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بانتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسي.

ومن جانبه، ثمن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوزير محمد عبد اللطيف لضبط والارتقاء بالعملية التعليمية وانعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة السبل وبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.