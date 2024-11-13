الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحرك عاجل من نقابة الزراعيين ضد صاحبة أزمة تحاليل الـ DNA

الدكتور سيد خليفة،
الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين
ads

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن النقابة ستُحيل المهندسة الزراعية صاحبة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، التى ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية، أنه بإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "DNA" ظهرت أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، إلى لجنة آداب المهنة، حال ثبوت حصولها على عضوية النقابة، حيث تختص تلك اللجنة في التحقيق مع أعضاء النقابة في كافة المخالفات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة. 

تحرك نقابة الزراعيين ضد صاحبة أزمة التحليلات 

وأضاف خليفة، فى تصريحات صحفية، أن النقابة ستتابع التحقيقات الجارية مع المهندسة الزراعية، ومن ثم سيتم توجيه استدعاء لها لبدء التحقيقات النقابية معها، مؤكدًا أن ما تناولته العضوة في حديثها يسيئ للجميع، ولا يجوز إثارته عبر وسائل السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن العقوبات التي تتخذها اللجنة تصل إلى الشطب من النقابة حالة ثبوت مخالفة العضوة. 

بيان وزارة الداخلية عن واقعة أزمة التحليلات 

وكانت وزارة الداخلية، قالت في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية،انه بإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "DNA" ظهرت أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الدكتور سيد خليفة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين نقيب الزراعيين وزارة الداخلية DNA

مواد متعلقة

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق

وزير الري يتابع موقف تحصيل المستحقات المالية وإجراءات تحفيز مندوبي التحصيل

توصيات هامة للمزارعين للتعامل مع التقلبات المناخية.. وقف الري بالغمر في مناطق سقوط الأمطار.. سرعة تصفية المياه من خطوط المحاصيل.. والاستعداد للوقاية من أمراض الشتاء

الزراعة تطلق 13 منفذا متحركا لبيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم

الزراعة: حصاد 99% من الأرز وإنتاج أكثر من 30 ألف طن أسمدة عضوية

الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة (صور )

الزراعة: حصاد 97% من مساحات الأرز وإنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads