تحرك عاجل من نقابة الزراعيين ضد صاحبة أزمة تحاليل الـ DNA

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين: إن النقابة ستُحيل المهندسة الزراعية صاحبة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، التى ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية، أنه بإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "DNA" ظهرت أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، إلى لجنة آداب المهنة، حال ثبوت حصولها على عضوية النقابة، حيث تختص تلك اللجنة في التحقيق مع أعضاء النقابة في كافة المخالفات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.

تحرك نقابة الزراعيين ضد صاحبة أزمة التحليلات

وأضاف خليفة، فى تصريحات صحفية، أن النقابة ستتابع التحقيقات الجارية مع المهندسة الزراعية، ومن ثم سيتم توجيه استدعاء لها لبدء التحقيقات النقابية معها، مؤكدًا أن ما تناولته العضوة في حديثها يسيئ للجميع، ولا يجوز إثارته عبر وسائل السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن العقوبات التي تتخذها اللجنة تصل إلى الشطب من النقابة حالة ثبوت مخالفة العضوة.

بيان وزارة الداخلية عن واقعة أزمة التحليلات

وكانت وزارة الداخلية، قالت في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية،انه بإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "DNA" ظهرت أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص"