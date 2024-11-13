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حوادث

حبس لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة جمالية الجزئية حبس لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تم  ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالي"، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم في ارتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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النيابة العامة موقع فيتو تحت تهديد السلاح

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