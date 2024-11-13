الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

نظمت المكتبة المركزية بـجامعة حلوان لقاءً توعويًا حول سبل الإتاحة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة مكتبة المكفوفين، ضمن فعاليات مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة

أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

txt

جامعة حلوان: مركز البحوث البينية أحد الكيانات الاستراتيجية الداعمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث

txt

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا


وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة،  أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهارات البحث العلمي لذوي الإعاقة، مشددًا على حرص الجامعة على توفير المناخ التعليمي المناسب لتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة،  أن مبادرة "تمكين" تتم بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية (HOPE GIVER)، في إطار تطبيق مبادرة وزارة التعليم العالي لدعم شئون الطلاب ذوي الهمم، حيث تستهدف توعية كافة فئات المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين بالخدمات والواجبات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمن اللقاء ندوة علمية عن التوحد وخصائصه وكيفية التعامل مع الأفراد مصابي التوحد، بالإضافة إلى تعريف شامل بخدمات مكتبة المكفوفين، والتي تشمل، تحويل المناهج الدراسية من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، طباعة المواد التعليمية بطريقة برايل، توفير التكنولوجيا المساعدة من برامج وأجهزة متخصصة.

تم تنظيم هذا اللقاء من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة برئاسة محمد السيد جاد مدير عام الإدارة، والإدارة العامة للمكتبات برئاسة أشرف إمام مدير عام الإدارة، والدكتورة ريهام عصام خطاب مسئولة المبادرة بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطلاب ذوي الهمم جامعة حلوان ذوي الاعاقة ذوي الهمم وزارة التعليم العالى

الأكثر قراءة

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads