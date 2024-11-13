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"الإسكان" تناشد المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

 حثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات السلبية للتعامل مع المياه وإساءة استخدامها، وذلك من خلال نشر فيديو جراف، يسلط الضوء على بعض تلك السلوكيات التي تؤثر على ضغط المياه في المنازل والمناطق السكنية، وتسبب ضعف وصول المياه للأدوار العليا أو قطعها أحيانًا، وذلك فى إطار "حملة كل نقطة بتفرق" والتى أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
 

 

 وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين أهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مؤكدًا أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة فى إنشاء محطات تنقية مياه الشرب، ومحطات الرفع، وشبكات التوزيع، وكذا عمليات تنقية المياه، إضافة إلى منظومة معالجة الصرف الصحى.


كما أكد وزير الإسكان، أهمية تكاتف الجهود الوطنية لترشيد استهلاك المياه، حيث إن الحفاظ على الموارد المائية أصبح أمرًا ملحًا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمرانى، وفتح مناطق جديدة للتنمية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تدعم جميع المبادرات الهادفة لنشر الوعي بأهمية ترشيد المياه، وذلك ضمن إطار الحملة القومية "كل نقطة بتفرق"، التي تسعى إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه لدى المواطنين.


وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع الحرص على تعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الاستخدام المفرط للمياه والسلوكيات الخاطئة تؤدي إلى ضعف وصول المياه للأدوار العليا وتأثر الضغط في الشبكات.


وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تتطلع من خلال "حملة كل نقطة بتفرق" إلى بناء سلوكيات إيجابية لدى المواطنين تساهم في الحفاظ على المياه وتحسين مستوى الخدمات.

 

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