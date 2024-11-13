تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مواقع العمل بعدد من المشروعات الخدمية بمدينة سوهاج، وقد شملت الزيارة متابعة سير الأعمال بمشروعات الطرق، وتفقد المحال التجارية لضمان التزامها بالمعايير القياسية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عبد العزيز قائد مرور سوهاج، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، والمهندس محمد عبد العاطي مدير عام الهيئة العامة للطرق، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية ويقود حملة مكبرة على المحال التجارية

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد كوبرى أخميم، حيث اطمأن على انتظام الحركة المرورية بالاتجاهين، وتيسيرها دون أية معوقات، وعبور العائمات السياحية بكل أمان، وتفقد أعمال الرصف التي تمت بشارع المخبز الآلي لمسافة 700 متر، موجهًا بضرورة الانتهاء من رصف المسافة المتبقية منه، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف جميع الشوارع المتفرعة باستخدام بلاط الإنترلوك خلال مدة لا تتجاوز شهر، مشددا على ضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع، مع التأكيد على التزام أصحاب المحال التجارية بخطوط التنظيم.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال التجميل الجارية بمشروع توسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، موجها بالانتهاء من الاعمال في مدة لا تتجاوز شهر، وتكثيف الإنارة والتشجير، وأحواض الزهور، بطول الكورنيش، ووضع حاويات للقمامة.

واختتم المحافظ جولته بقيادة حملة مكبرة استهدفت المحال التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية والمطاعم بشارع سوهاج أسيوط وشارع 15، بمشاركة مديريات التموين، وسلامة الغذاء، وحماية المستهلك، والطب البيطري، بالإضافة إلى حي شرق والمرافق، وقد تم مراجعة تراخيص المحال التجارية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية والأطعمة المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة لمتابعة المشروعات والوضع العام للشارع، والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة، وضمان سلامة المواطنين.