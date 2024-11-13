ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة سياحية بعروض نوبية وبابا نويل

استقبلت اليوم، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش، السفينة السياحية MSC LIRICA، والتي ترفع العلم البنمي الجنسية، وذلك علي محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، وهي تعد من أكبر السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 275 م وعرض 28.8 وبغاطس 6.8 م وكلية 65591 طنا.

وبلغ عدد ركابها 2638 راكبا من بينهم حوالي 1890 سائحا قادمة من ميناء بورسعيد ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم متجهة إلى ميناء سبليت الكرواتي.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي وعبد الوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، وجار إنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وأعدت هيئة ميناء الإسكندرية استقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فولكلورية مقدمة من الفرقة النوبية بقيادة الفنان طارق جمعة والمطربة الصاعدة نورهان عيد ونجم الإسكندرية محمود الدالي وهدايا تذكارية

وجاء ذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة وأن تلك السفينة تعد من أكبر السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 275 م وعرض 28.8 وبغاطس 6.8 م وبحولة كلية 65591 طنا.