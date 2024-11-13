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"الكدوانى" يتفقد تجهيزات محلات الأوقاف بمنطقة ماقوسة جنوب مدينة المنيا

كدوانى يتفقد تجهيزات
كدوانى يتفقد تجهيزات محلات الأوقاف بمنطقة ماقوسة بالمنيا

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية بمنطقة ماقوسة جنوب مدينة المنيا لتفقد تجهيزات عدد من المحلات التجارية التابعة لوزارة الأوقاف، والتي سيتم إدخالها الخدمة قريبًا وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بنقل وتطوير سوق الحبشي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكثافة المرورية وتحسين الخدمات التجارية للمواطنين.


وتتضمن المحلات التجارية 364 شادرًا و14 ثلاجة خضار وفاكهة والمنشأة منذ عام 2010، ولم يتم استغلالها حتى الآن، وسيتم تجهيز هذا الموقع بعد التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والغرفة التجارية، بهدف تقديم سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

 


وأكد المحافظ أن افتتاح السوق الجديد يمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق في المحافظة، حيث سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتوفير بيئة ملائمة للبائعين والمشترين على حد سواء، ووجه المحافظ رئيس المركز بتمهيد الطريق المؤدى للسوق وتجهيزه بكافة الخدمات، استعدادا لافتتاحه فى أقرب وقت.


رافق المحافظ في جولته اللواء علي بدوي عضو مجلس النواب، وعامر طه رئيس مجلس ومدينة المنيا، حيث استمع إلى ملاحظات الحضور وناقش سبل استكمال تجهيزات المحلات على أكمل وجه.

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