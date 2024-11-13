الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير النقل الفلسطيني: استشهاد 44 طفلًا بسبب الجوع

وزير النقل الفلسطيني،
وزير النقل الفلسطيني، فيتو

قال طارق حسني، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني: إن الكارثة الإنسانية في غزة تجاوزت 45 مليون طن من الحطام وأن البنية التحتية مدمرة بالكامل، لافتًا إلى استشهاد 44 طفلًا بسبب الجوع، ووجود أكثر من 13 ألف معتقل. وأكد على استمرار الاحتلال في تدمير حياة الشعب الفلسطيني، واصفًا الوضع بالمأساة الإنسانية المستمرة

فلسطين الجريحه وشلل الدم النازف

وأضاف وزير النقل في تصريحات صحفية، عقب تسلمه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب: إنني جئت من فلسطين الجريحة ومن شلال الدم النازف في الوطن العربي، خاصة في ظل تصاعد عمليات الاستيطان التي تستهدف الوجود الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية رقم (37) لمجلس وزراء النقل العرب، الذي عُقد اليوم الأربعاء في المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارات النقل بالدول العربية، إلى جانب رؤساء ومديري المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

استشهاد شخص كل دقيقة

وأكد حسني، أن هناك محاولات مستمرة لفصل الكينونة الفلسطينية، لافتًا إلى حجم المعاناة في غزة، حيث أدت العمليات العسكرية إلى فقدان أكثر من 47 ألف شخص، 70٪ منهم من النساء والأطفال، مع استشهاد شخص جديد كل دقيقة.

وفيما يخص قطاع النقل، أشار حسني إلى أن قطاع النقل تكبد خسائر مالية كبيرة وصلت إلى 4.8 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك، أكد على التزام الشعب الفلسطيني بالمساهمة في العمل العربي المشترك، وكشف عن خطة شاملة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة بناء قطاع النقل الفلسطيني، تشمل توفير الطرق وتقديم الدعم للإنعاش المبكر.

واختتم وزير النقل الفلسطيني  بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في مجالات نقل البضائع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس وزراء النقل العرب مجلس وزراء النقل وزراء النقل العرب اخبار الأكاديمية العربية اخبار الأكاديمية العربية للعلوم

مواد متعلقة

انطلاق أعمال مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ37 بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads