وزير النقل الفلسطيني: استشهاد 44 طفلًا بسبب الجوع

قال طارق حسني، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني: إن الكارثة الإنسانية في غزة تجاوزت 45 مليون طن من الحطام وأن البنية التحتية مدمرة بالكامل، لافتًا إلى استشهاد 44 طفلًا بسبب الجوع، ووجود أكثر من 13 ألف معتقل. وأكد على استمرار الاحتلال في تدمير حياة الشعب الفلسطيني، واصفًا الوضع بالمأساة الإنسانية المستمرة

فلسطين الجريحه وشلل الدم النازف

وأضاف وزير النقل في تصريحات صحفية، عقب تسلمه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب: إنني جئت من فلسطين الجريحة ومن شلال الدم النازف في الوطن العربي، خاصة في ظل تصاعد عمليات الاستيطان التي تستهدف الوجود الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية رقم (37) لمجلس وزراء النقل العرب، الذي عُقد اليوم الأربعاء في المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارات النقل بالدول العربية، إلى جانب رؤساء ومديري المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

استشهاد شخص كل دقيقة

وأكد حسني، أن هناك محاولات مستمرة لفصل الكينونة الفلسطينية، لافتًا إلى حجم المعاناة في غزة، حيث أدت العمليات العسكرية إلى فقدان أكثر من 47 ألف شخص، 70٪ منهم من النساء والأطفال، مع استشهاد شخص جديد كل دقيقة.

وفيما يخص قطاع النقل، أشار حسني إلى أن قطاع النقل تكبد خسائر مالية كبيرة وصلت إلى 4.8 مليون دولار، وعلى الرغم من ذلك، أكد على التزام الشعب الفلسطيني بالمساهمة في العمل العربي المشترك، وكشف عن خطة شاملة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة بناء قطاع النقل الفلسطيني، تشمل توفير الطرق وتقديم الدعم للإنعاش المبكر.

واختتم وزير النقل الفلسطيني بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في مجالات نقل البضائع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.