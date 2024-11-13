إزالة 147 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 147 حالة تعدٍّ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتاليين.
إزالة 147 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.
أملاك الدولة بالمنيا
وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية على مدار يومين أسفرت عن إزالة 59 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 83 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، و5 حالات بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص.
وأكد اللواء كدواني أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.
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