الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع طفلين في حريق منزل بالمنيا

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

لقي طفلان مصرعهما إثر اندلاع حريق داخل منزل في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة محافظة المنيا، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع طفلين إثر اندلع حريق داخل منزل بالمنيا 


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن شوب حريق هائل بمنزل باحدي قري مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا نتيجة ماس كهربائي.

 قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ  تم إخماد الحريق ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة، ولكن تسبب  في مصرع طفلين "مالك.ز.ج" 4 سنوات، "محسن.ز""7 سنوات، وخسائر بمحتوى المنزل.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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