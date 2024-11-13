صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023

كشف المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات معدل نمو 5% خلال عام 2023، بواقع مليار و124 مليون دولار، فيما بلغت الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 نحو 833 مليون دولار.

وشهدت صادرات القطاع إلى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) نموًّا قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليون، بما يستحوذ على 47 % من الإجمالي، كما حققت الصادرات الى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي.

أما عن دول الإتحاد الأوروبي، بلغت الصادرات نحو 168 مليون دولار مستحوذًا على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.