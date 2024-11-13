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اقتصاد

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024

المهندس فاضل مرزوق
المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة

أعلن المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري حققت 2 مليار و43 مليون دولار  بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وفيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع  قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة بإجمالى صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي.

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