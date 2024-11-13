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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04%  عند مستوى 31570 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 39148 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21%  عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 8351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند مستوى 3270 نقطة.

 

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