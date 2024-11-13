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تنبيه عاجل من التعليم بشأن الشاشات الذكية بمدارس الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا مهمًّا وعاجلًا إلى جميع مدارس الثانوي العام على مستوى محافظات الجمهورية بشأن الشاشات الذكية داخل الفصول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه على صيانة وتأمين الشاشات الموجودة بالمدارس الثانوية العامة.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًّا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

تابلت الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وخاصة في المرحلة الثانوية العامة، مع تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة تعليمية، فقد قررت وزارة التعليم إعادة التابلت لمخازن الإدارات بعد انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام من الثانوية العامة.

طلاب الصف الأول الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت الشخصي عهدة شخصية، لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأشارت إلى أنه حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من:

- الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى) يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم تسلم الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وأنه في حال فقدان الجهاز أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقًا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازًا بديلًا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يوجد تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة. 

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