فلسطين تتسلم رئاسة الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب

تسلم وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين المهندس طارق حسني سالم، رئاسة فعاليات الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب اليوم الأربعاء، بحضور وزراء النقل بالدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كلمة الوزير القطري

استهل خالد عبد الله الإبراهيم سكرتير أول بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية كلمته مقدمًا الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاستضافتها لهذه الدورة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الإعداد الجيد.



وأضاف "الإبراهيم": إن دولة قطر إذ تسعد للتعاون المثمر الذي وجدته خلال رئاستها للدورة السابقة، تمنى لهذه الدورة الجديدة النجاح في تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات ودعم الأجهزة الرامية إلى تطوير البنية التحتية التنقل في المنطقة العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء بما يخدم تحقيق أهداف النسبة المستدامة.

وتابع أن تطوير القطاع النقل إقليمي لإدارة حركة السفر وتأسيس سلسلة إعداد للهيدروجين الأخضر، وإنشاء وكالة عربية خاصة للسلامة البحرية إلى جانب إنشاء مركز في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وغيرها من قضايا تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وكلها برامج من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات النقل بين الدول العربية والقيد التوصيات السابقة لتعقد ورشة العمل الخاصة بتطوير سلسلة إسداء متكاملة للهيت وجين الأخضر كخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة قطاع النقل في الدول العربية، فما سهم في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة النظيفة وخلق بيئة اقتصادية صناعية في المنطقة العربية.

وزير النقل بفلسطين: نعمل في ظروف صعبة

من جانبه وجه وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين المهندس طارق حسني سالم الشكر لدولة قطر على إدارتها للدورة السابقة السادسة والثلاثين، قائلا “أود أعرب عن عمق تقديري لدولة قطر في ظل رئاسة الدورة السابقة وعملها على متابعة توصيات المجلس الوزاري اتفاقية دعم الاقتصاد الفلسطيني وغيرها تطوير البنية التحتية والنقل السككي وتعزيز الشراكات ببن القطاع العام والخاص”.

وأضاف"حسني": نتسلم اليوم رئاسة دورة قضيتكم المركزية دولة فلسطين التي تمر بمرحلة مفصلية حيث يعاني المواطنين الفلسطينيين من محاولات تحويل إلي مجتمعات غير مترابطة ضمن خطة تدمير ممنهج لهذا الاحتلال الذي قام بتدمير كل مقومات الحياة في كل شوارع غزة بدون رادع لهذه.

وتابع: أعداد القتلى والجرحى في تزايد يومي حيث وصلنا 44 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى هناك شهيد في كل 30 دقيقة 2200 جثة تبخرت، 45 مليون طن من الركام، 35 مليون طن من المتفجرات علي قطاع غزة بينما ألقى هيروشيما 19 مليون طن في تلك المساحة.

وأردف: رغم كل ذلك نعمل علي خطة اليوم الأول بعد توقف إطلاق النار لإعادة الحياة للقطاع وإعادة تأهيل الطرق لإدخال المساعدات، والمرحلة الثانية الإنعاش المبكر، والمرحلة الثالثة إعادة الإعمار، هى مسؤولية مشتركة للنمو.

وختم كلمته قائلًا: "أشكر مصر رئيسا وشعبا علي حسن الضيافة والجهود المبذولة لإنجاح هذه الدورة الحالية، ونقدر الدعم المطلق الذي يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ردع الاحتلال عن محاولة بائسة لتهجير الشعب الفلسطيني وفتح المعابر، ان تلك المواقف تؤكد أن مصر قلب العروبة النابض، كما أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على كل ما تقوم به من جهود واستضافتها للقمة العربية الإسلامية".

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