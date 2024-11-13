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محافظات

جنايات الإسكندرية تعاقب سائق بالمؤبد لاتجاره في المخدرات

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير محمد شرباش رئيس المحكمة،  المتهم " ع.ع.ا" سائق بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا وتغريمه مبلغًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1563 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ع.ع.ا" سائق مقيم محافظة القاهرة يزوال نشاطًا إجراميًّا للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم سيدي جابر، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال استقاله سيارة وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوالين يحوي الاول علي 149 طربة حشيش والثاني يحوي على 28 لفافة لمخدر الهيدر وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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