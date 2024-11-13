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سياسة

متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي وسلامة الغذاء بجدول أعمال صحة النواب

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الصحة بالبرلمان

 تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا الأحد المقبل، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور ممثلين عن الحكومة.

 

متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل 

 وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل، للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمرضى.

 

قياس الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء 

ولفت إلى أن لجنة الصحة، في اجتماعها الاثنين المقبل، تناقش الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء.
 

 

مجلس النواب ينتظر مشروع قانون المسئولية الطبية 

 وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تنتظر إرسال الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة.

 

دور قانون المسئولية الطبية في حل المشكلات

 وأوضح النائب، أن هذا مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتفادي المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترات السابقة.
 

العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية 

يقضي مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب، بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولا تزيد على مائتى ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

كما يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

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