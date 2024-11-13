مياه سوهاج: مد وتدعيم خطوط الصرف بـ10 قرى بتكلفة 166 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وعدد 13 ألف وصلة منزلية مياه شرب، وعدد 19 ألف وصلة صرف صحى لعدد 10 قرى بمركزى أخميم وطهطا، وذلك بتمويل الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2024-2025 لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الثانية، والتى تُعد من أهم المبادرات التي كلف بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات بالريف المصري والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة.

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن التكلفة الاجمالية لتلك الاعمال 166 مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها 30 يونيو 2025، مؤكدا سيادته الى ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.



وأوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جارى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ 10 قرى بمركزى أخميم وطهطا بأطوال 64 كيلو متر طولى بأقطار تتراوح ما بين 100و150 و200 مليمتر، حيث جار بمركز أخميم المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بقرى نيدة و ابار الوقف وآبار الملك، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف وصلة مياه شرب وأكثر من 10 آلاف وصلة صرف صحى، وذلك بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية لخدمة أكثر من 80 ألف نسمة بمركز أخميم، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه لعدد 7 قرى بمركز طهطا "الجبيرات - نزلة القاضى - الحريدية البحرية - الحريدية القبلية – القبيصات –الكوم الأصفر " وعدد 3 آلاف وصلة مياه شرب بالمناطق المحرومة بالقرى وأكثر من 8 آلاف وصلة صرف صحى لخدمة أكثر من 61,500 ألف نسمة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.