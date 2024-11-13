الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

النحاس
النحاس

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرًا هامًّا في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم   وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الأربعاء 

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو النحاس الأحمر  240 جنيهًا.

سجل سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.

ويتراوح سعر النحاس المخلوط بين 240 لـ 260 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو النحاس بين 330 إلى 400 جنيه.

سجل سعر النحاس الأحمر الخردة  350 جنيهًا.

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

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