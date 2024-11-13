السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.



مشروع أحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، كما يتزامن إطلاق المشروع مع ذكرى مرور 122 عاما على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.



استخدام الذكاء الاصطناعي

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار علي أهمية إطلاق هذا المشروع من المتحف المصري بالتحرير الذي يعد أقدم متاحف العالم، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالمتحف المصري بالتحرير وكذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، يعد إنجازًا كبيرًا وذكيا.



كما تحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي أصبح واقعًا وحقيقة وتطبيقاته تتضح في كل المجالات، موضحًا أن الآلة تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها أولًا بأول وتخلق واقعًا جديدًا أولًا بأول، مشيرًا إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي يكون في بعض الأحيان من الصعب مواكبته وخاصة من قِبل المُشرعين.

