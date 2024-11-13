الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خطوات وإمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولون بنك الأهلي أنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

  • صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.
  • التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.
  • التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.
  • نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.
  • رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

  • استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.
  • خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.
  • خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.
  • خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.
  • خدمات تأمين مجانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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