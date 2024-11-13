الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ينطلق حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف دول العالم..

حفل افتتاح القاهرة السينمائي

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائى فعاليات دورته الـ45 بعرض فيلم فلسطيني معنون بـ«أحلام عابرة»، فى إشارة من المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.

وتبلغ الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي التالي:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة: 194 فيلم

عدد الدول المشاركة 72 دولة

عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا

عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا

عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام

عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلمًا

مهرجان القاهرة السينمائي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".