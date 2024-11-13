جولات بمدارس البحيرة لتحقيق الانضباط الإداري وتنفيذ القرارات الوزارية

واصل مديرو عموم الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، كل بنطاق إدارته جولاتهم المرورية على المدارس، لمتابعة انتظام الطلاب داخل المدارس، والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية، وأدائهم للتقييمات الأسبوعية، وكذلك مطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية، وممارسة الأنشطة التربوية.

تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

قام مديرو عموم الإدارات التعليمية، بحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى والاستماع إلى الإذاعة المدرسية، كما قاموا بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الاسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية، وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وكذلك جاهزية المدارس وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وتنظيم دخول، وخروج الطلاب، وتحقيق الانضباط الإدارى وتنفيذ خطط النشاط المدرسى ومتابعة نظافة الفصول والأفنية، ودورات المياه، والتأكد من صلاحية وسائل الامن والسلامة، وتوافرها داخل المدارس وتواجد الاشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية،والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

حسن سير العملية التعليمية فى الفترتين الصباحية والمسائية

أكد يوسف الديب وكيل الوزارة، على استمرار المتابعات لتغطية جميع مدارس المحافظة والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية فى الفترتين الصباحية والمسائية، ورصد أى تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة، ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها، وذلك بجميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية لضبط مسار العمل وتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

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