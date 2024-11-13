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رياضة

رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

ينتظر سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، العودة مرة أخرى للمشاركة مع "الأخضر" خلال مواجهة أستراليا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وقرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إعادة سلمان الفرج لتمثيل المنتخب السعودي، بعدما تسلم المهمة الفنية، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وبحسب ما ذكره موقع المنتخب السعودي الرسمي للإحصائيات، فإن سلمان الفرج سيصبح ثالث أكبر لاعب يشارك بقميص "الأخضر"، حال ظهوره خلال مواجهة أستراليا المرتقبة.


وأوضح أن سلمان الفرج سيشارك بعمر 35 عامًا و105 أيام، متقدمًا للمرتبة الثالثة في قائمة أكبر اللاعبين ظهورا مع "النسور"، متفوقًا على العديد من النجوم الذين يأتي على رأسهم يوسف الثنيان وزميله علي البليهي.

الثنيان يحتل حاليا المرتبة الثالثة بالمشاركة مع المنتخب السعودي بعمر 34 عامًا و359 يومًا، وخلفه البليهي (34 عامًا و290 يومًا).

ويعد حسين عبدالغني هو أكبر لاعب قام بتمثيل المنتخب السعودي، وذلك بعمر 37 عامًا و304 أيام، ويأتي خلفه محمد الشلهوب (37 عامًا و82 يومًا).

ويعود آخر ظهور لسلمان الفرج مع "النسور الخضراء" إلى يوم 17 أكتوبر 2023، عندما شارك خلال ودية مالي التي خسرها منتخب بلاده بنتيجة (1-3).

وشارك الفرج وقتها بعمر 34 عاما و78 يومًا، حيث ظهر لمدة 38 دقيقة، وتم استبداله بعدها بداعي الإصابة، ثم غاب عن تمثيل "الأخضر" منذ ذلك الحين، بسبب خلافات مع مانشيني على خلفية رفض اللاعب تمثيل بلاده بكأس آسيا 2023.

 

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