الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد

المقاولون
المقاولون

أكد نادي المقاولون العرب الرياضي بشكل قاطع عدم وجود أكاديمية المقاولون العرب لكرة القدم في كل من مناطق السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، وحدائق الأهرام. 

وأوضح النادي أنه لا يمتلك أو يدير أي أكاديمية في هذه المدن، وأنه لا يوجد أي ارتباط بين قطاع ناشئين المقاولون العرب لكرة القدم وأي أكاديمية تدعي انتسابها للنادي في تلك المناطق.


وواصل بيان النادي أنه في حالة وجود أي مؤسسة أخرى تدعي الارتباط بنادي المقاولون العرب لكرة القدم، يؤكد النادي أنه ليس له أي علاقة بها، ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهها.


وأتم نادي المقاولون: "هذا البيان يأتي لتصحيح أي معلومات خاطئة قد تكون انتشرت بخصوص الأكاديمية، والتأكيد على أن النادي لا علاقة له بأي نشاطات غير مصرح بها في المدن المذكورة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي المقاولون العرب المقاولون العرب أكاديمية المقاولون الشيخ زايد حدائق الأهرام

مواد متعلقة

بلدية المحلة يتعادل مع المقاولون العرب سلبيا في دوري المحترفين (صور)

استدعاء ثلاثي المقاولون لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

طبيبة النسا وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي هز الرأي العام (فيديوجراف)

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بأهم المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

براتب 8 آلاف ريال.. وظائف للمصريين في السعودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads