إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

شهد مركز طما نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، حيث أصيب أربعة أشخاص إصابات متنوعة، ونُقل اثنان منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية، حيث تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بطما

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود زكى رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:- "طرف أول" 1- محمود ع ا ع- سن 28 مزارع مصابا "طلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى"، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، 2- شقيقه مصطفى سن 35 مزارع مصابًا "جرح باليد اليمنى"، "طرف ثان" 1- عبد الرازق ع ا ع- سن 37 عامل مصابًا " طلق ناري بالساعد الأيسر" وتم تحويله بمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، 2- شقيقه أحمد سن 34 عامل مصابًا بجرح قطعي بالوجه الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وقد تمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد محمود زكى رئيس مباحث المركز ومعاونيه الرائد أحمد رشاد المعاون الأول والنقيب مدحت ماضى من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح ناري عبارة السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري عباره السلاح المستخدم.

التحقيقات تكشف أسباب المشاجرة النزاع على أرض زراعية بالميراث

وخلال التحقيقات وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهما بالميراث.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمون للنيابة.

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