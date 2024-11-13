مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بمركز شندويل في سوهاج
لقي طالب مصرعه بمركز شندويل أحد مراكز محافظة سوهاج حيث وصل إلى مستشفى جزيرة شندويل جثة هامدة بدعوى الصعق بالكهرباء.
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارًا بمصرع طالب صعقًا بالكهرباء في جزيرة شندويل
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث شرطة مركز شندويل بوصول “محمود ا ص ع”، 19 عامًا- طالب، إلى مستشفى جزيرة شندويل المركزي جثة هامدة “إدعاء صعق كهرباء”، مقيم بمركز جزيرة شندويل
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية
وبالانتقال والفحص افاد والده “أحمد ص ع ب”، 57 عامًا- مدرس، مقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بتوصيل سلك كهرباء لموتور مياه بالمنزل لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة صدمة عصبية وقد تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.
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