حريق بمزرعة الصرف الصحي بمركز أخميم في سوهاج
نشب حريق في مزرعة الصرف الصحي بمركز أخميم في سوهاج وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.
مدير الأمن يتلقى إخطارًا بنشوب حريق في مزرعة الصرف الصحى بمركز أخميم
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العقيد شريف طنطاوى بنشوب حريق بكمية من المخلفات والهيش والبوص داخل مزرعة الصرف الصحي الكائنة بمركز أخميم والمؤجرة لـ “شوكت م ا ع”، 44 عام- عامل، مقيم بذات الناحية وتم الدفع بسياراتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
وبالانتقال والفحص لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات التلفيات احتراق كمية من المخلفات والهيش والبوص.
التحقيقات تكشف سبب الحريق مصدر حرارى وتنفي الشبهة الجنائية
وخلال التحقيقات أفاد “نصر الدين خ م ا”، 38 عامًا - حارس خاص، مقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهه الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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