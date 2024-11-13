موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي"

يستعد المطرب رامي جمال لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد مش لاقيكي والتي تأتي بعنوان “نومي مخاصمني” وذلك بعدما طرح منذ أيام أغنية وجوده تعبني.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويطرح رامي جمال أغنية نومي مخاصمني على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء.

وانتهى الفنان رامي جمال، من تسجيل ألبومه الجديد بالكامل مش لاقيكي تمهيدًا لطرحه في الشتاء.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد مش لاقيكي عددًا من الأغاني المختلفة، يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم أحمد المالكي وإبراهيم جاد.

وكان قد طرح المطرب رامي جمال، أغنية “وجوده تعبني” أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبوم مش لاقيكي

أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في 1 يناير 2025. حيث سيتعاون المالكي مع رامي في أغنيتين، إحداهما تحمل كلمات المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والأخرى ستكون من كلماته وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري.

رامي جمال، الذي عُرف بأسلوبه الدرامي، يستعد لطرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي" بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك". ويعقد الأمل على أن يحظى هذا الألبوم بقبول واسع بين جمهوره، خاصةً بعد تعاونه الناجح مع الشاعر إبراهيم جاد في الأغنية الرئيسية، والتي سبق أن أثمرت عن نجاح أغنية "أدبتنا الدنيا".