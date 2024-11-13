مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا، تشهد ملاعب القارة السمراء، اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
ناميبيا ضد الكاميرون - الساعة 3 مساءً.
ليبيريا ضد توجو - الساعة 6 مساءً.
تشاد ضد سيراليون - الساعة 9 مساءً.
مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية
الاتحاد السكندري ضد زد - الساعة 2:30 مساءً.
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