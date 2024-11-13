زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج).

تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج

للشهر السادس على التوالي.. تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.