تفاصيل مشروعات المرافق بمنطقة الرابية بالشروق

قام المهندس محمد السيد عبدالمقصود " رئيس جهاز مدينة الشروق" بجوله تفقدية بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك برفقة مسؤولى الجهاز لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تمهيد الطرق وتنفيذ شبكتى المياه والصرف الصحى

حيث أوضح رئيس الجهاز أن الجولة استهدفت المرور على الأعمال داخل المجاورة الأولى وهى المنطقة السكنية الجارى تجهيزها استعدادًا لقرب الإعلان فيها عن تسليم قطع الأراضى بعد تقنينها للمواطنين طبقًا للمخططات التفصيلية.



كما شملت الجولة المرور على خط تغذية مياه الشرب الرئيسى بجنوب المنطقة والجارى حاليًا به أعمال الحفر ومد المواسير من نوع (UPVC) والتى تضمن أقطار ( 630 مم، 500مم،400مم، 315 مم)

موجهًا رئيس الجهاز طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة جاهزية المجاورة الأولى والدفع بجميع الإمكانيات والمعدات والانتهاء من المشروعات على الوجه الأمثل لتحقيق خطة التنمية بالمنطقة.