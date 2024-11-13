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ثقافة وفنون

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي

فيلم الست، فيتو
فيلم الست، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي البوستر المبدئي للعمل، وظهرت خلاله الست أم كلثوم والفنانة منى زكي.

 

ومن المقرر أن تنتهي منى زكي من تصوير جميع مشاهدها في العمل خلال الأسبوع الجاري.

 

 

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

 

أبطال فيلم الست 

والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

 

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فيلم الست منى زكي ام كلثوم كوكب الشرق محمد فراج

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