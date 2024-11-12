115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 115.6 مليار جنيه حين بلغت كمية التداول نحو 2.006 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.049 مليون ورقة منفذة على 133 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 4.03 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 97.95 % خلال الجلسة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.278 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 31582 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 39197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3270 نقطة.