مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة من ضبط كمية من محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم١١٨ لسنة ١٩٧٥.

مطار الغردقة يحبط تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه ابراهيم عبد الحكيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فنزويلي الجنسية قادم من ألمانيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود شعبان حسن تحت إشراف رامي مروان مدير عمليات الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف هيثم خلف الله رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود عدد من أقراص الإكستاسي المخدرة وزجاجة من زيت الحشيش المخدر وسلاح أبيض وعبوة رادع شخصي مخبأة بطريقة احترافية داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز أحمد عابدين واشرف خلف بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي تحت إشراف عبدالمحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالتعاون مع رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام سعد سالم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.