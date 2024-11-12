أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل
ردت النجمة أسماء جلال على الهجوم الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها بطريقة عفوية في أكثر من فيديو جمعها بصديقاتها من الفنانات.
وقالت أسماء جلال في تصريحات لبرنامج "سينماتيك" المذاع عبر قناة SBC: "مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل لإني مش بعمل بيها حاجة وحشة، بالعكس أنا عفويتي مع الناس اللي زيي وأتمنى محدش يفهمها غلط".
فيلم الفستان الأبيض
وتحدثت أسماء جلال خلال اللقاء عن أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الفستان الأبيض" قائلة: "المخرجة جيلان عوف كلمتني على الفيلم من سنين، كان له علاقة بالجواز لكن قصة مختلفة، وبعدها قررت تبقى رحلة بنتين بيدوروا على الفستان، وتحمست للفيلم لإني حسيت فيه بروح بنات وسط البلد".
وتابعت: "بحب الشغل مع ياسمين رئيس أوي، وبحب فكرة البنتين اللي بيغامروا ويدوروا على الفستان، خاصة إن الأحداث في نفس اليوم".
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