فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد
فاز البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر أكتوبر على حساب نجوم الميرنجي.
وأعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، فوز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا لتصويت الجماهير.
وتفوق فينيسيوس على كل من أنطونيو روديجر، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي.
وتمكن فينيسيوس في شهر أكتوبر من تسجيل 5 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.
وشارك النجم البرازيلي في 17 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
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