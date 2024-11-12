في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء

“اشرد.. اشرد هارون جاي” هذه الكلمات التي كان يصرخ بها الإرهابيون عندما يبلغون عن اقتراب الشهيد البطل المقدم المقاتل محمد هارون، الذي كان يواجههم دون خوف ويحاربهم وجها لوجه.

وفي السطور التالية تقدم فيتو 7 معلومات عن البطل محمد هارون، بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاده في سيناء:

_ استشهد في 12 نوفمبر 2015 في تفجير عبوة ناسفة بمنطقة الجورة بشمال سيناء.

_ الشهيد له العديد من البطولات التى أثبتت شجاعته ووقوفه ضد الإرهابيين أبرز تلك البطولات في معركة الشيخ زويد الكبرى في 1 يوليو 2015، حيث تم الهجوم على عدة مقار أمنية بتوقيت واحد، وزرع الطرق بينهم بالألغام والعبوات الناسفة لتقييد حركة الدعم والمساندة.

وقالت العناصر التكفيرية بداعش على تويتر إن الطيران العسكري تدخل، وكانت حربا حقيقية، ولكن هارون عندما سمع استغاثة بين قوات الدعم وبين أحد الأكمنة المحاصرة الباسلة والتى صمدت لساعات أمام التنظيم الإرهابى، ما أسفر عن استشهاد غالبية الأفراد وإصابة القائد، لبى النداء وخرج من مكانه لدعم الكمين.

الأمر الذى تسبب فى إرباك صفوف الإرهابيين لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يأتى أى دعم فى وقت قريب للكمين المحاصر وخاصة فى ظل زرعهم لعبوات ناسفة كثيرة فى الطريق أصابت إحداها سيارة الشهيد ولكنه نجا منها ووصل إلى الكمين وتسبب فى هروب الإرهابيين ثم قام بعدها بإجلاء زملائه المصابين.



_ كان هارون رجلا صعيدى الطبع لا يرد الهجوم إلا بالهجوم ولذلك كان الإرهابيون يفكرون ألف مرة قبل مهاجمة كمينه لعلمهم بالتحول السريع للكمين من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم التى يعقبها مطاردة الإرهابيين، ونظرا لتميز هذا الكمين أطلق عليه «كمين هارون» نظرا لقوته.

_ المقدم محمد هارون كان دائما يحدث خسائر كبرى فى التنظيم الارهابي ويغتنم أسلحته، وكان دائما فى مقدمة الصفوف عند الهجوم وفى آخر الصفوف عند الانتهاء، وكان معتادا ألا يجبر جنوده على الخروج معه فى المأموريات بل كان يقول لهم من يريد الموت معى فليأت.

_ آخر كلمة قالها الشهيد محمد هارون للرئيس عبد الفتاح السيسى عندما اتصل به الرئيس: سيناء تم بيعها من معدومي الضمير يا فندم، ولكن ضباط الجيش اشتروها بدمائهم وأرواحهم ولن يتركوها أبدا.