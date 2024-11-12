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أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يتفقد عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة

رئيس أركان حرب القوات
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فيتو

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة على مدار عدة أيام للاطمئنان على مدى جاهزية القوات تدريبيًا وإداريًا لتنفيذ المهام المكلفين بها.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر والمتابعة الميدانية لعناصر القوات المسلحة وما يتم تنفيذه من مهام لحماية حدود الوطن على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من وحدات الجيش الثانى الميدانى للاطمئنان على الجاهزية القتالية للفرد المقاتل ومدى تفهمه للمهام المكلف بها، كذلك المرور على ميادين التدريب التكتيكى لمتابعة منظومة التدريب والتى تحاكى أقصى درجات الواقعية بما يعكس حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أنظمة التدريب بإستخدام أحدث الوسائل التدريبية وذلك لإعداد فرد مقاتل وفقًا لمنهج علمي راقٍ.

ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين.

مشيرًا إلى الدور الذي قام به رجال الجيش الثانى الميدانى فى مكافحة الإرهاب، كما وجه التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة والحرب على الإرهاب الذين رووا بدمائهم أرض سيناء الغالية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة على تلك الرقعة الغالية من أرض مصر 

 

مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات الكفاءة القتالية لرجال القوات المسلحة فى مختلف التخصصات والذى ظهر جليًا خلال تنفيذ النشاط التدريبي "ردع 2024"، كما طالبهم بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه فى إجراءات التأمين لاستمرار تهيئة المناخ الآمن للاستثمار وتعظيم مقومات التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية فى كافة المجالات بشبه جزيرة سيناء، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة التى يكلفون بها لحماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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