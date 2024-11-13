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أخبار مصر

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب

وزير النقل، فيتو
وزير النقل، فيتو
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يعقد بالإسكندرية اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية والختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب ومن المقرر مناقشة واعتماد مقترحات الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء على أن يتم مناقشة تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ مقترحات قمة النقل  العربي. 

 

مؤتمر وزراء النقل العرب 

وعقد أمس الثلاثاء  بمحافظة الإسكندرية، أولى اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب لمناقشة عدد من المشروعات العربية المشتركة فى مجالات النقل واللوجستيات ومناقشة خطط الربط العربي.

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر، الدورة الــ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الــ 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الحالي.

وتتناول الاجتماعات سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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