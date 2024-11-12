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حوادث

محكمة الاستئناف ترفض دعوى طرد نادي الشمس

نادي الشمس، فيتو
نادي الشمس، فيتو

أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا برفض دعوى طرد النادي من مقره حيث جاء هذا الحكم بعد معركة قضائية طويلة استمرت لعدة سنوات حيث حاولت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير زيادة القيمة الإيجارية على النادي وأقامت دعوى طرد مقيدة تحت رقم ٢١٠٢ لسنة ٢٠٢٣ إيجارات كلي شمال القاهرة.

وطالب المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لنادي الشمس الرياضي بعدم قبول الدعوى لتوافر إتفاق وشرط التحكيم بالعقد المبرم بين النادي وشركة مصر الجديدة وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وتم الاستئناف من قبل الشركة وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم أول درجة وهذا القرار يعتبر انتصارًا كبير للنادي وأعضائه.

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المستشار هيثم عباس شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير شركة مصر الجديدة للاسكان مصر الجديدة للاسكان مصر الجديدة للاسكان والتعمير نادي الشمس

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