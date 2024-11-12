العربية لحقوق الإنسان: المنظمة ساهمت في مكافحة استخدام عقوبة الإعدام بالوطن العربي منذ 1990

قال الحقوقي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن انعقاد ورشة الحد من عقوبة الإعدام، ذات الطبيعة الخاصة، وذات الأهمية بالنظر إلى توقيت الانعقاد الذي يأتي على مقربة أسابيع من عرض ومناقشة تقرير مصر الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.



توصيات الاستعراض الدوري الشامل

وأضاف خلال كلمته بالورشة التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، اليوم الثلاثاء، تكتسب الورشة أهمية خاصة بالنظر إلى الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وهي شراكة تمثل سابقة؛ لأنها تؤسس للشراكة بين الصندوق وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.





وتابع: "وتأتي هذه الورشة كفاتحة انطلاق في تفعيل المشروع الإقليمي نحو الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، وتأتي ثانية فعالياته بعقد حلقة نقاش إقليمية عربية يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري، والتي يتوقع أن تعقبها العديد من الأحداث خلال العامين المقبلين 2025 – 2026".





وقال: "إن الدعوة نحو ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان تواجه التحديات يومًا بعد يوم، وصولًا إلى الواقع الأليم الذي نعيشه حاليًا في فلسطين ولبنان وعموم المنطقة، ومستوى الخذلان الذي نواجهه ممن ادعوا وصاية على حقوق الإنسان لعقود طويلة غابرة، لكن رسالة المنظمة العربية لحقوق الإنسان طوال 41 عامًا في الميدان تؤكد أهمية التراكم الوطني الداخلي، وعلى كون قيم وغايات حقوق الإنسان حجر زاوية جوهري في دعم وصلابة التماسك الوطني".





وأكد أن الورشة، تجسد رسالة الأباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من مختلف البلدان العربية في ديسمبر 1983 في اختيارهم للعاصمة المصرية القاهرة لتكون مقرًا للمنظمة،فلطالما كان رهان أجيال المنظمة المتعاقبة على تأثير مصر المحوري في منطقتها العربية، وقدرتها على قيادة التقدم الحقوقي في منطقتها العربية، وهو ما بدأ يتجلى بصورة بارزة عقب إقرار وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026.



تعزيز العدالة الجنائية

وأشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تساهم في مكافحة التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في الوطن العربي بداية من العام 1990، وتوجت جهود المنظمة في تعزيز العدالة الجنائية خلال الفترة من ربيع 2017 إلى صيف 2020 في جمهورية مصر العربية فترة إسهام كبير وملموس للمنظمة،خاصة وأنه انعكس بشكل قوي كاستحقاقات رئيسية في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 عبر إقرار وضع تشريع جديد عصري للإجراءات الجنائية، وعبر هدف مراجعة الجرائم المعاقب فيها بالإعدام تلبية للالتزام بقصر العقوبة على الجرائم الأشد غلظة.





وأوضح أنه أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019 بقبول مصر النظر في التوجه نحو تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك تعبيرًا عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجيًا في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.

