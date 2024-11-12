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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون القضائي

وزير العدل مع سفير
وزير العدل مع سفير جمهورية طاجيكستان
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استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه، عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بتميز العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين، مُبديًا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

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التعاون القضائي العاصمة الإدارية الجديدة المحكمة الدستورية العليا المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل

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